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Инженеры из Японии создали луноход с руками - выглядит странно! (Видео)

15.02.2022 14:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов из японской компании GITAI создала необычного робота, который удивляет своим внешним видом. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Инженеры подключили фантазию и создали телеуправляемого робота-лунохода с двумя руками. Пожалуй, это самое неожиданное дополнение к исследовательскому аппарату. Он также обладает ходовой базой, которая позволяет ему вращаться на 360 градусов, ехать боком и подниматься на поверхность под наклоном в 20 градусов. Интересно еще и то, что оператор способен управлять луноходом удаленно, для этого используется VR-контроллер.

По оценке инженеров, новый луноход, который уже прошел все необходимые испытания, значительно упростит изучения спутника Земли и позволит более эффективно собирать лунный грунт.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Инженеры подключили фантазию и создали телеуправляемого робота-лунохода с двумя руками.
 
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