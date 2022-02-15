Курсы валют на 16.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5846 -0.0163 1 USD Евро 2.9306 -0.0144 1 EUR Российский рубль 3.4052 0.0223 100 RUB Гривна 9.1693 0.0626 100 UAH Тенге 6.0198 -0.0043 1000 KZT Юань 4.0695 -0.0210 10 CNY

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