Названа причина вынужденного приземления в Минске самолета, летевшего из Москвы в Испанию

Источник материала: ОНТ

В Минске 15 февраля вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Испанию. В пресс-службе национального аэропорта «Минск» назвали причину случившегося, передает РИА «Новости».

Причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Сообщается, что пассажиру оказали необходимую медпомощь и борт продолжил свой путь в Испанию. Самолет из Минска вылетел в 12:55.

Фото: БЕЛТА

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