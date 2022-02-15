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Названа причина вынужденного приземления в Минске самолета, летевшего из Москвы в Испанию

15.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа причина вынужденного приземления в Минске самолета, летевшего из Москвы в Испанию

В Минске 15 февраля вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Испанию. В пресс-службе национального аэропорта «Минск» назвали причину случившегося, передает РИА «Новости».

Причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Сообщается, что пассажиру оказали необходимую медпомощь и борт продолжил свой путь в Испанию. Самолет из Минска вылетел в 12:55.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 15 февраля вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Испанию. В пресс-службе национального аэропорта «Минск» назвали причину...
 
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