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Названа причина вынужденного приземления в Минске самолета, летевшего из Москвы в Испанию
Источник материала: ОНТ
В Минске 15 февраля вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Испанию. В пресс-службе национального аэропорта «Минск» назвали причину случившегося,
Причиной экстренного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Сообщается, что пассажиру оказали необходимую медпомощь и борт продолжил свой путь в Испанию. Самолет из Минска вылетел в 12:55.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 15 февраля вынужденно приземлился самолет, летевший из Москвы в Испанию. В пресс-службе национального аэропорта «Минск» назвали причину...
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