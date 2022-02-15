Ангела Меркель может стать посредником в урегулировании разногласий России и Украины

Источник материала: ОНТ

Депутаты Левой партии Германии выдвинули кандидатуру экс-канцлера на роль посредника между Кремлем и Киевом, информирует РИА «Новости».

Сопредседатель «левых» Дитмар Барч объяснил данный выбор тем, что Меркель, которая возглавляла правительство Германии последние 16 лет, неоднократно выступала в роли негласного миротворца и участвовала, в том числе, в переговорах в Минске.

Барч считает, что действующее правительство страны совместно с французской стороной должны избрать Меркель на роль посредника в возможных переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

«Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию», – заявил Дитмар Барч в интервью немецкому изданию.

Фото: ru.depositphotos.com

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