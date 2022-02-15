﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ангела Меркель может стать посредником в урегулировании разногласий России и Украины

15.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ангела Меркель может стать посредником в урегулировании разногласий России и Украины

Депутаты Левой партии Германии выдвинули кандидатуру экс-канцлера на роль посредника между Кремлем и Киевом, информирует РИА «Новости».

Сопредседатель «левых» Дитмар Барч объяснил данный выбор тем, что Меркель, которая возглавляла правительство Германии последние 16 лет, неоднократно выступала в роли негласного миротворца и участвовала, в том числе, в переговорах в Минске

Барч считает, что действующее правительство страны совместно с французской стороной должны избрать Меркель на роль посредника в возможных переговорах между Украиной и Российской Федерацией.

 «Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию», – заявил Дитмар Барч в интервью немецкому изданию.

Фото: ru.depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Левой партии Германии выдвинули кандидатуру экс-канцлера на роль посредника между Кремлем и Киевом, информирует РИА «Новости». Сопредседатель «левых»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инженеры из Японии создали луноход с руками - выглядит странно! (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by