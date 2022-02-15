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Ангела Меркель может стать посредником в урегулировании разногласий России и Украины
Источник материала: ОНТ
Депутаты Левой партии Германии выдвинули кандидатуру экс-канцлера на роль посредника между Кремлем и Киевом,
Сопредседатель «левых» Дитмар Барч объяснил данный выбор тем, что Меркель, которая возглавляла правительство Германии последние 16 лет, неоднократно выступала в роли негласного миротворца и участвовала, в том числе, в переговорах в Минске.
Барч считает, что действующее правительство страны совместно с французской стороной должны избрать Меркель на роль посредника в возможных переговорах между Украиной и Российской Федерацией.
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Депутаты Левой партии Германии выдвинули кандидатуру экс-канцлера на роль посредника между Кремлем и Киевом, информирует РИА «Новости». Сопредседатель «левых»...
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