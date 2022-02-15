Комплект наград разыгран в женской командной гонке преследования по конькобежному спорту

Источник материала: ОНТ

Комплект наград сегодня разыграли также в женской командной гонке преследования по конькобежному спорту.

Белорусская сборная в составе Анны Нифонтовой, Екатерины Слоевой, Евгении Воробьевой и Марины Зуевой в финале заняли 7-е место. Их время – 3 минуты 01 секунды. Победила сегодня женская сборная Канады, которая установила олимпийский рекорд – 2 минуты и 53 секунды. Серебро у конькобежек из Японии, бронза у команды Нидерландов.

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