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Комплект наград разыгран в женской командной гонке преследования по конькобежному спорту
Источник материала: ОНТ
Комплект наград сегодня разыграли также в женской командной гонке преследования по конькобежному спорту.
Белорусская сборная в составе Анны Нифонтовой, Екатерины Слоевой, Евгении Воробьевой и Марины Зуевой в финале заняли 7-е место. Их время – 3 минуты 01 секунды. Победила сегодня женская сборная Канады, которая установила олимпийский рекорд – 2 минуты и 53 секунды. Серебро у конькобежек из Японии, бронза у команды Нидерландов.
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Комплект наград сегодня разыграли также в женской командной гонке преследования по конькобежному спорту. Белорусская сборная в составе Анны Нифонтовой,...
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