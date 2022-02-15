﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огромная змея прервала футбольный матч в Гватемале. Посмотрите, как ее ловят несколько десятков мужчин

15.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Огромная змея прервала футбольный матч в Гватемале. Посмотрите, как ее ловят несколько десятков мужчин

Во время футбольного матча в Гватемале на поле появилась огромная змея. Футболисты в ужасе разбежались от ее вида. На видео обратил внимание портал Ridus.

На помощь спортсменам пришла полиция, которая словила «нарушительницу» и вынесла ее за пределы поля. Как змея попала на поле – неизвестно. Главное, что футболисты в целости и безопасности смогли продолжить матч.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время футбольного матча в Гватемале на поле появилась огромная змея. Футболисты в ужасе разбежались от ее вида. На видео обратил внимание портал Ridus. На помощь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инженеры из Японии создали луноход с руками - выглядит странно! (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by