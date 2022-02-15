Огромная змея прервала футбольный матч в Гватемале. Посмотрите, как ее ловят несколько десятков мужчин

Источник материала: ОНТ

Во время футбольного матча в Гватемале на поле появилась огромная змея. Футболисты в ужасе разбежались от ее вида. На видео обратил внимание портал Ridus.

На помощь спортсменам пришла полиция, которая словила «нарушительницу» и вынесла ее за пределы поля. Как змея попала на поле – неизвестно. Главное, что футболисты в целости и безопасности смогли продолжить матч.

Фото: Pixabay

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