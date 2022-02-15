Источник материала: ОНТ

Минск полностью переведут на артезианскую воду к 2025 году" class="one-news__figure-img">

Старт реализации проекта по переводу Минска на источники артезианской воды будет дан во втором полугодии 2022 г., передает агентство «Минск-Новости».

Первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал» Антон Голоскок сообщил, что УП «Минскинжпроект» завершает разработку проектной документации для реализации проекта, который должен быть полностью закончен в 2025 году.

Фото: Pixabay

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