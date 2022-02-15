В Минске установлены 6 работников интернет-магазина по продаже наркотиков

Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ (альфа-PVP и мефедрона) в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В сентябре 2021 года при проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение канала поставки оптовых партий психотропных веществ с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь с целью их последующего сбыта, задержан один из фигурантов дела, 24-летний россиянин. Задержанный работал перевозчиком запрещенных веществ на теневой интернет-магазин, осуществляющий преступный вид деятельности на территории Беларуси. В одном из мессенджеров от оператора мужчина получал указания по работе с поставками веществ и дальнейшему сбыту партий посредством тайников-закладок. Обвиняемый пояснил, что работал на интернет-магазин почти месяц.

По месту его жительства, на съемной квартире, обнаружено более 500 г вещества, которое согласно заключению экспертов - особо опасное психотропное вещество пара-метилэфидрон, и упаковочный материал. В последующем по указанию куратора он должен был расфасовать психотроп на более мелкие дозы и разложить по тайникам.





Фото УСК по городу Минску

В кратчайшие сроки сотрудниками милиции задержано еще пятеро участников преступной группы в возрасте от 22 до 47 лет. Все они являлись закладчиками и работали на тот же интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

Следователями допрошены свидетели и обвиняемые. Проведены личные обыски, осмотры квартир по месту жительства и автомобили задержанных. Изъята мобильная и компьютерная техника, из которой извлечена и проанализирована содержащаяся в ней информация. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия шестерых обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенное организованной группой) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо указанной квалификации 24-летнему россиянину предъявлено обвинение по ч.3 ст. 328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу наркотических средств в крупном размере) УК.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-