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В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан иностранец

15.02.2022 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан африканец. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Столичные сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры на общую сумму $2100. Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу.

Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз установили, что банкноты изготовлены кустарным способом. Защитные средства в них сымитированы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные...
 
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