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Великобритания не примет украинских беженцев в случае войны

15.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания не примет украинских беженцев в случае войны

МИД Соединенного Королевства заявило, что страна не возьмет на себя обязательства по украинским беженцам в случае возникновения военного конфликта, сообщает Politico.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трас сообщила, что нецелесообразно говорить о решении вопроса с украинскими беженцами, пока не существует открытого вооруженного конфликта или вторжения на территорию страны. 

Министр также отметила, что не верит заявлениям российских властей о нежелании нападать на Украину.

«Я сужу о людях по их действиям, а не по словам. Мы слышали от Владимира Путина, что планов вторжения не было, в то время как у них есть полностью готовые войска на границе», – сказала Элизабет Трасс.

Фото: Pixabay

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МИД Соединенного Королевства заявило, что страна не возьмет на себя обязательства по украинским беженцам в случае возникновения военного конфликта, сообщает...
 
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