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Великобритания не примет украинских беженцев в случае войны
Источник материала: ОНТ
МИД Соединенного Королевства заявило, что страна не возьмет на себя обязательства по украинским беженцам в случае возникновения военного конфликта,
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трас сообщила, что нецелесообразно говорить о решении вопроса с украинскими беженцами, пока не существует открытого вооруженного конфликта или вторжения на территорию страны.
Министр также отметила, что не верит заявлениям российских властей о нежелании нападать на Украину.
Фото: Pixabay
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МИД Соединенного Королевства заявило, что страна не возьмет на себя обязательства по украинским беженцам в случае возникновения военного конфликта, сообщает...
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