Анне Гуськовой вручили заслуженную серебряную медаль Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Сегодня белорусская фристайлистка Анна Гуськова прикоснулась к своей второй олимпийской медали. Церемония награждения призеров в женской лыжной акробатике прошла в Пекине. Белорусской спортсменке вручили заслуженную серебряную медаль.

Анна Гуськова на олимпийском пьедестале второй раз в карьере. Теперь она вместе с китаянкой Ксю Ментао – самые титулованные фристайлистки в истории этого вида спорта. Анне не хватило до золота меньше балла. Но это серебро добыто в достойной борьбе. У других соперниц шансов просто не было. Сегодня спортсменок бурно приветствовали болельщики. Фристайл в Китае любят и эти девушки на пьедестале для публики – настоящие герои.

Белорусские фристайлисты завоевывают награды на семи Олимпиадах подряд. И это самый медальный белорусский вид спорта на зимних играх.

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