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Сын Жириновского опубликовал в соцсети пост с фразой из двух слов
Источник материала: ОНТ
Пост со словами «Только живи!» опубликовал в Facebook сын госпитализированного Владимира Жириновского Игорь Лебедев, пишет
Игорь Лебедев, бывший депутат Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского,
Лебедев не пояснил, ситуацию с госпитализацией отца имел ли он в виду.
Жириновского
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Пост со словами «Только живи!» опубликовал в Facebook сын госпитализированного Владимира Жириновского Игорь Лебедев, пишет radiosputnik.ria.ru. Игорь Лебедев, бывший депутат...
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