Сын Жириновского опубликовал в соцсети пост с фразой из двух слов

Источник материала: ОНТ

Пост со словами «Только живи!» опубликовал в Facebook сын госпитализированного Владимира Жириновского Игорь Лебедев, пишет radiosputnik.ria.ru .

Игорь Лебедев, бывший депутат Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, разместил в Facebook пост. Он поставил статус «беспокоится».

Лебедев не пояснил, ситуацию с госпитализацией отца имел ли он в виду.

Жириновского госпитализировали 2 февраля в Москве в ЦКБ. Политик лечится от омикрон-штамма.

Фото: depositphotos.com





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