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В Instagram можно будет ставить лайки на сторис

15.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Instagram можно будет ставить лайки на сторис

С 15 февраля в Instagram появится функция лайков для сторис, об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери.

Теперь реакции на истории можно будет оставлять, не отправляя их в личные сообщения.

Значок сердечка будет находиться внизу между формой для отправки сообщения и бумажным самолетиком. А автор сможет увидеть лайки в списке просмотров конкретной истории, а не в директе. 

Фото: depositphotos.com

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С 15 февраля в Instagram появится функция лайков для сторис, об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери. Теперь реакции на истории можно будет оставлять, не отправляя...
 
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