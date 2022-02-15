В Instagram можно будет ставить лайки на сторис

Источник материала: ОНТ

С 15 февраля в Instagram появится функция лайков для сторис, об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери.

Теперь реакции на истории можно будет оставлять, не отправляя их в личные сообщения.

Значок сердечка будет находиться внизу между формой для отправки сообщения и бумажным самолетиком. А автор сможет увидеть лайки в списке просмотров конкретной истории, а не в директе.

Фото: depositphotos.com

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