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В Instagram можно будет ставить лайки на сторис
Источник материала: ОНТ
С 15 февраля в Instagram появится функция лайков для сторис, об этом
Теперь реакции на истории можно будет оставлять, не отправляя их в личные сообщения.
Значок сердечка будет находиться внизу между формой для отправки сообщения и бумажным самолетиком. А автор сможет увидеть лайки в списке просмотров конкретной истории, а не в директе.
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С 15 февраля в Instagram появится функция лайков для сторис, об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери. Теперь реакции на истории можно будет оставлять, не отправляя...
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