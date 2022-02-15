Республиканский диктант по белорусскому языку пройдет 21 февраля

Источник материала: ОНТ

Республиканский диктант по белорусскому языку под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет 21 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН, сообщает БЕЛТА.

«Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН и Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН приглашают принять участие в республиканском диктанте по белорусскому языку, приуроченном к Международному дню родного языка. Диктант состоится 21 февраля во время Недели родного языка, которую Академия наук проводит с 21 по 28 февраля», – подтвердили в пресс-службе НАН.

Республиканский диктант начнется в 13:00 в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН (ул. Сурганова, 15, информационно-выставочный центр, к. 110), и продлится до 14:00. Также диктант можно написать онлайн.

Желающие посетить Республиканский диктант должны до 19 февраля включительно пройти регистрацию .

Все интересующие вопросы можно задать представителям оргкомитета диктанта по телефону: (+375) 17 270-04-74.

Фото: Pixabay

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