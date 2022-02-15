|
Республиканский диктант по белорусскому языку пройдет 21 февраля
Источник материала: ОНТ
Республиканский диктант по белорусскому языку под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет 21 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН,
Республиканский диктант начнется в 13:00 в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН (ул. Сурганова, 15, информационно-выставочный центр, к. 110), и продлится до 14:00. Также диктант можно написать онлайн.
Желающие посетить Республиканский диктант должны до 19 февраля включительно пройти
Все интересующие вопросы можно задать представителям оргкомитета диктанта по телефону: (+375) 17 270-04-74.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский диктант по белорусскому языку под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет 21 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба...
|
Архив (Разное)