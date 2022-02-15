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Первые российские подразделения вернутся в свои гарнизоны после учений в Беларуси 15 февраля
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задачи, приступили к погрузке на машины и поезда и сегодня поедут в свои гарнизоны, пишет
По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска совершат марши, как обычно, комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, добавил Конашенков.
20 февраля завершатся белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022».
Фото: БЕЛТА
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задачи, приступили...
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