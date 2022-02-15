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Два дворника-иностранца изнасиловали девушку в Москве

15.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два дворника-иностранца изнасиловали девушку в Москве

В Москве на Вешняковской улице 28-летняя девушка стала жертвой насилия двух мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Обратился в полицию очевидец, он услышал женский крик о помощи и заметил двух мужчин рядом с ней. На место тут же прибыли силовики, девушка заявила об изнасиловании.

Сообщается, что в момент преступления мужчины были пьяны.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса России.

Фото: depositphotos.com

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В Москве на Вешняковской улице 28-летняя девушка стала жертвой насилия двух мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Обратился в...
 
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