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Два дворника-иностранца изнасиловали девушку в Москве
Источник материала: ОНТ
В Москве на Вешняковской улице 28-летняя девушка стала жертвой насилия двух мужчин,
Обратился в полицию очевидец, он услышал женский крик о помощи и заметил двух мужчин рядом с ней. На место тут же прибыли силовики, девушка заявила об изнасиловании.
Сообщается, что в момент преступления мужчины были пьяны.
По факту изнасилования возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса России.
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В Москве на Вешняковской улице 28-летняя девушка стала жертвой насилия двух мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Обратился в...
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