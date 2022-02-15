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В «Минскводоканале» рассказали, что произойдет, если не заменить вовремя счетчики воды. Спойлер: это невыгодно
Источник материала: ОНТ
По словам начальника ЦРП «Водосбыт» «Минскводоканала» Натальи Субботко, если вовремя не поменять счетчики воды, то платить за водоснабжение придется больше,
Срок службы счетчика составляет 5 лет. После этого должна производиться замена. «Минскводоканал» присылает уведомление на почту или же об этом сообщает специалист во время обхода квартиры.
Чтобы поменять счетчик, нужно позвонить по номеру 119 (это колл-центр по вопросам водоснабжения в Минске) и оставить заявку на замену приборов. Далее к вам прибудет специалист «Минскводоканала» и заменит счетчики.
Фото: Pixabay
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В «Минскводоканале» рассказали, что произойдет, если не заменить вовремя счетчики воды. Спойлер: это невыгодно
По словам начальника ЦРП «Водосбыт» «Минскводоканала» Натальи Субботко, если вовремя не поменять счетчики воды, то платить за водоснабжение придется...
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