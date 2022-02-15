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В «Минскводоканале» рассказали, что произойдет, если не заменить вовремя счетчики воды. Спойлер: это невыгодно

15.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Минскводоканале» рассказали, что произойдет, если не заменить вовремя счетчики воды. Спойлер: это невыгодно

По словам начальника ЦРП «Водосбыт» «Минскводоканала» Натальи Субботко, если вовремя не поменять счетчики воды, то платить за водоснабжение придется больше, передает БЕЛТА.

Срок службы счетчика составляет 5 лет. После этого должна производиться замена. «Минскводоканал» присылает уведомление на почту или же об этом сообщает специалист во время обхода квартиры.

Чтобы поменять счетчик, нужно позвонить по номеру 119 (это колл-центр по вопросам водоснабжения в Минске) и оставить заявку на замену приборов. Далее к вам прибудет специалист «Минскводоканала» и заменит счетчики.

Фото: Pixabay

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Теги: Минск
 
 
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По словам начальника ЦРП «Водосбыт» «Минскводоканала» Натальи Субботко, если вовремя не поменять счетчики воды, то платить за водоснабжение придется...
 
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