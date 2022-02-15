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Мошенники заставили солигорчанку оформить кредит на Br3,5 тыс.

15.02.2022 17:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанка стала жертвой кибермошенников. На нее оформили кредит и похитили все средства со счета, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"59-летней жительнице Солигорска через мессенджер позвонили мошенники, представляясь работниками банка. Горожанку убедили установить на смартфон программу для удаленного управления и предоставить данные для доступа к банковскому счету. На женщину был оформлен кредит на сумму Br3500, после чего все средства со счета были похищены - около Br3600", - рассказали в УВД.

Все номера, с которых осуществлялись звонки горожанке, - иностранные, как и счет, на который переведены средства.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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59-летней жительнице Солигорска через мессенджер позвонили мошенники, представляясь работниками банка. Горожанку убедили установить на смартфон программу для...
 
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