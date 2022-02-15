Белорусский фристайлист Станислав Гладченко продолжит борьбу за медаль Олимпиады

Источник материала: ОНТ

В Пекине завершилась квалификация в мужской лыжной акробатике. По ее итогам стали известны имена 12 фристайлистов, которые завтра продолжат борьбу за медали.

Среди финалистов всего один белорус – это Станислав Гладченко. В своей лучшей попытке он получил от судей 115,49 сотых балла – с шестого места второй квалификации белорус вышел в финал, который пройдет завтра. Еще два наших спортсмена не смогли преодолеть отбор: Максим Густик занял 14-е место, Павел Дик показал 16-й результат.

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