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Белорусский фристайлист Станислав Гладченко продолжит борьбу за медаль Олимпиады
Источник материала: ОНТ
В Пекине завершилась квалификация в мужской лыжной акробатике. По ее итогам стали известны имена 12 фристайлистов, которые завтра продолжат борьбу за медали.
Среди финалистов всего один белорус – это Станислав Гладченко. В своей лучшей попытке он получил от судей 115,49 сотых балла – с шестого места второй квалификации белорус вышел в финал, который пройдет завтра. Еще два наших спортсмена не смогли преодолеть отбор: Максим Густик занял 14-е место, Павел Дик показал 16-й результат.
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В Пекине завершилась квалификация в мужской лыжной акробатике. По ее итогам стали известны имена 12 фристайлистов, которые завтра продолжат борьбу за медали. Среди...
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