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Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов – Лукашенко подписал указ

15.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов – Лукашенко подписал указГродно удостоены орденов – Лукашенко подписал указ" class="one-news__figure-img">

Александр Лукашенко подписал указ о награждении генерального прокурора Андрея Шведа орденом «За службу Родине» III степени, прокурора Гродно Владимира Клишина - орденом Почета, пишет БЕЛТА.

За особые заслуги в укреплении госбезопасности и борьбе с преступностью, плодотворную государственную и общественную деятельность они удостоены таких высоких наград.

Фото: архив БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о награждении генерального прокурора Андрея Шведа орденом «За службу Родине» III степени, прокурора Гродно Владимира Клишина -...
 
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