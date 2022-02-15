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Генеральный прокурор и прокурор Гродно удостоены орденов – Лукашенко подписал указ
Источник материала: ОНТГродно удостоены орденов – Лукашенко подписал указ" class="one-news__figure-img">
Александр Лукашенко подписал указ о награждении генерального прокурора Андрея Шведа орденом «За службу Родине» III степени, прокурора Гродно Владимира Клишина - орденом Почета,
За особые заслуги в укреплении госбезопасности и борьбе с преступностью, плодотворную государственную и общественную деятельность они удостоены таких высоких наград.
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал указ о награждении генерального прокурора Андрея Шведа орденом «За службу Родине» III степени, прокурора Гродно Владимира Клишина -...
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