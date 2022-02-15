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В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт
Источник материала: ОНТ
Диагноз на перспективу. В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт. Оригинальный документ получил Алексей Карпинский из Ошмян.
Инновационная разработка, или машина времени, как ее называют ученые. Благодаря которой человек заранее может выявить свою патологию и склонности. И белорусские ученые в этом помогают. Услуги по генетическому тестированию оказываются на основе собственных разработок.
Белорусская лаборатория единственная в странах СНГ, аккредитованная в этой области. Учеными разработаны методы ДНК-диагностики по 19 социально значимым заболеваниям. Спектр услуг постоянно расширяется. За время работы в лабораторию обратились граждане 22 стран.
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Диагноз на перспективу. В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт. Оригинальный документ получил Алексей Карпинский из Ошмян. ...
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