Источник материала: ОНТ

Диагноз на перспективу. В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт. Оригинальный документ получил Алексей Карпинский из Ошмян.

Инновационная разработка, или машина времени, как ее называют ученые. Благодаря которой человек заранее может выявить свою патологию и склонности. И белорусские ученые в этом помогают. Услуги по генетическому тестированию оказываются на основе собственных разработок.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: «Мы заинтересовались, конечно, такими показателями, которые важны для людей. Это, прежде всего, медицинские показатели. Дело в том, что все наши способности, характер, здоровье зависят во многом от генов. Считается где-то 75–80% от генов, остальное – от образа жизни. Мы внедрили в практику наши разработки и стали предлагать людям сделать генетические паспорта, чтобы выяснить свою предрасположенность к той или другой патологии».

Алексей Карпинский: «Я обратился в лабораторию, чтобы не отставать от своих членов семьи, которые уже до этого сделали генетический паспорт. Супруга на стадии планирования беременности делала, а Машенька – когда уже подросла для того, чтобы мы понимали, в какой спорт ее отдавать, какие у нее предрасположенности. Следом и я за ними сделал себе генетический паспорт здоровья».

Белорусская лаборатория единственная в странах СНГ, аккредитованная в этой области. Учеными разработаны методы ДНК-диагностики по 19 социально значимым заболеваниям. Спектр услуг постоянно расширяется. За время работы в лабораторию обратились граждане 22 стран.

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