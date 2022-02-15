﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт

15.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт

Диагноз на перспективу. В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт. Оригинальный документ получил Алексей Карпинский из Ошмян. 

Инновационная разработка, или машина времени, как ее называют ученые. Благодаря которой человек заранее может выявить свою патологию и склонности. И белорусские ученые в этом помогают. Услуги по генетическому тестированию оказываются на основе собственных разработок.  

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси: «Мы заинтересовались, конечно, такими показателями, которые важны для людей. Это, прежде всего, медицинские показатели. Дело в том, что все наши способности, характер, здоровье зависят во многом от генов. Считается где-то 75–80% от генов, остальное от образа жизни. Мы внедрили в практику наши разработки и стали предлагать людям сделать генетические паспорта, чтобы выяснить свою предрасположенность к той или другой патологии». 

Алексей Карпинский: «Я обратился в лабораторию, чтобы не отставать от своих членов семьи, которые уже до этого сделали генетический паспорт. Супруга на стадии планирования беременности делала, а Машенька когда уже подросла для того, чтобы мы понимали, в какой спорт ее отдавать, какие у нее предрасположенности. Следом и я за ними сделал себе генетический паспорт здоровья». 

Белорусская лаборатория единственная в странах СНГ, аккредитованная в этой области. Учеными разработаны методы ДНК-диагностики по 19 социально значимым заболеваниям. Спектр услуг постоянно расширяется. За время работы в лабораторию обратились граждане 22 стран. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диагноз на перспективу. В лаборатории генетики человека вручили юбилейный генетический паспорт. Оригинальный документ получил Алексей Карпинский из Ошмян. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мошенники заставили солигорчанку оформить кредит на Br3,5 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by