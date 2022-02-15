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Путин иногда шутит по поводу заявлений о планах России «напасть» на Украину – Песков
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения России на Украину,
Представитель Кремля рассказал, почему с пониманием невозможно относится к таким заявлением.
Ранее мы писали, что Байден
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения России на...
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