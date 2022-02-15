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В Канаде введен режим ЧП из-за «конвоя свободы»

15.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде введен режим ЧП из-за «конвоя свободы»

Канада ввела общенациональную блокаду из-за «Конвоя свободы». Блокировать будут счета людей, которые финансами помогают протестующим дальнобойщикам. Удивительно, но касается это и криптовалюты.  

Действовать финансовые учреждения будут по своему усмотрению, то есть без суда и следствия. Появились сомнения – и личный или корпоративный счет будет заморожен. Еще одна беспрецедентная мера – премьер-министр Трюдо объявил никогда ранее не используемый в стране режим ЧП.

В этом случае закон дает федеральному правительству дополнительные полномочия. Опираясь на него, власти могут запретить публичные собрания, передвижение граждан по стране. Нарушение оценили в пять тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы. Расширенные полномочия будут и у полиции – вплоть до силового подавления протестов.

То, за что раньше Запад критиковал Беларусь, которой пришлось столкнуться с агрессией извне и защищать свой суверенитет, сегодня никого не смущает ни в Канаде, ни в Америке. А ведь это только внутренние волнения, никем не подогреваемые. Нет ни погромов, ни нападений, ни попыток дестабилизировать страну. Люди всего лишь отстаивают свою свободу, требуют отменить принудительные и противозаконные меры. А также выставляют счет правительству за бюджетные миллионы, потраченные на неэффективные методы борьбы с пандемией.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Канада ввела общенациональную блокаду из-за «Конвоя свободы». Блокировать будут счета людей, которые финансами помогают протестующим дальнобойщикам....
 
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