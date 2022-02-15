Как восстановить волосы после COVID-19? Трихолог назвала рецепт!

Источник материала: ОНТ

Бьюти-консультант и врач-трихолог Елена Мальцева дала порталу «Царьград» рецепт маски, которая укрепит волосы и предотвратит их выпадение.

Чтобы сделать полезную маску, необходимо купить в аптеке кое-какие составляющие – они доступны для любого кошелька.

Вам понадобится:

2 ст. л. репейного или касторового масла;

1 г витамина С в пакетиках;

1 ампула витамина В12;

1 ампула витамина В6.

Смешайте все ингредиенты, добавьте 2 ст. л. меда, разогретого на водяной бане, и столько же бальзама для волос – любого.

Смажьте волосы этим составом за час до мытья, корням уделите особое внимание. Чтобы добиться эффекта сауны, наденьте на голову шапочку для душа и укутайте ее полотенцем.

Вымойте голову шампунем через час. За счет бальзама в составе маски масло легко вымывается. Делайте такую процедуру регулярно, и ослабленные волосы превратятся в крепкие и роскошные, уверена врач. Проконсультируйтесь перед применением с врачом.

Фото: Pixabay.com

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