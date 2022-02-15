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На учении «Союзная решимость» боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск

15.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На учении «Союзная решимость» боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск

Учение «Союзная решимость» продолжается. И сегодня боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск.

Ракетчики разыграли учебный эпизод в самой южной части Полесья. В Гомельской области по условному противнику нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По замыслу, дивизион бил сразу двумя ракетами с фугасной боевой частью – цели в 60 километрах от полигона. Задача выполнена за 2,5 минуты.

Цель группировки ракетных войск – нанесение внезапных огневых ударов. Участие в проведении боевых пусков также принимают более 100 единиц техники и 500 военных из Беларуси и России.

Крупнейшая проверка Сил реагирования Союзного государства продолжится до конца недели. Несмотря на масштаб, количество военных и техники не превышает норм венских договоренностей 2011 года. Единственная цель – быть готовыми отразить внешнюю агрессию и защитить рубежи Союзного государства.

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Учение «Союзная решимость» продолжается. И сегодня боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск. Ракетчики разыграли учебный эпизод в самой южной части...
 
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