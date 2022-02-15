Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Щучинском районе погибла семилетняя девочка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, днем 15 февраля 23-летний мужчина, управляя автомобилем службы такси, двигался по автодороге М6 со стороны Минска. Вблизи деревни Герники Щучинского района, поворачивая налево, водитель не уступил дорогу приближавшемуся микроавтобусу Volkswagen и допустил столкновение.

В результате ДТП 7-летняя девочка, пассажир автомобиля такси, погибла, а ее бабушка и водитель легковушки доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Водителю микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проводят осмотр места происшествия. Планируется назначения ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть) УК.-0-