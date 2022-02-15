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В Речицком районе фура сбила двух водителей, стоявших на обочине

15.02.2022 18:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе большегруз сбил двух водителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Авария произошла сегодня около часа дня. 45-летний водитель автомобиля MAN ехал по трассе М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. В районе транспортной развязки с автодорогой Речица - Лоев врезался в автомобили "Тойота" и "Хонда", стоявшие на обочине. "В момент удара водители находились около легковушек. 32-летний владелец "Хонды" погиб, 56-летний водитель "Тойоты" с травмами госпитализирован", - рассказали правоохранители.

В Госавтоинспекции напомнили, что остановка и стоянка транспортных средств запрещена на полосах разгона и торможения, съездах транспортных развязок в разных уровнях и выездах из них.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария произошла около часа дня. 45-летний водитель автомобиля MAN ехал по трассе М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. В районе транспортной развязки с...
 
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