Тепло, но пасмурно и ветрено. Прогноз погоды на 16 февраля

Источник материала: ОНТ

Антициклон, который формировал солнечную, сухую и комфортную погоду, уходит на восток. Сейчас атмосферными процессами вновь будут управлять активные атлантические циклоны, которые принесут не по сезону теплую, но пасмурную, сырую и ветреную погоду.





Завтра на территории Беларуси в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта с северо-запада Европы, он принесет в эти регионы увеличение облачности и дожди.

В среду – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Влажность до 90%. Утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет интенсивно падать.

Температура утром – от -4℃ по Витебской области до +2℃ по Брестской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от 0℃ по северу до +8℃ по юго-западу. К вечеру – от -1℃ по востоку до +5℃ по юго-западу.

В четверг погоду будут формировать атмосферные фронты от атлантического циклона. Двигаясь с территории Швеции на Ленинградскую область, они принесут нам облачную погоду. На большей части страны дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура ночью от -1℃ по северо-востоку до +6℃ по юго-западу, днем +2℃…+8℃, по юго-западу +10℃. В пятницу характер погоды существенно не изменится.

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