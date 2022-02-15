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Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
На Capital Indoor Stadium в Пекине прошли состязания в короткой женской одиночной программе по фигурному катанию. Российская фигуристка Камила Валиева – лидер, пишет
82,16 балла получила спортсменка. Сложнейшие элементы она выполнила практически без ошибок. Только в тройном акселе была небольшая ошибка. Спортсменка расплакалась после проката.
Россиянка Анна Щербакова - на 2-м месте. У нее - 80,20 балла. Японка Каори Сакамото (79,84) замкнула тройку лидеров.
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова - на 17-м месте. У нее - 61,46 балла.
17 февраля состоится произвольная программа у женщин.
Фото: Instagram Камилы Валиевой
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На Capital Indoor Stadium в Пекине прошли состязания в короткой женской одиночной программе по фигурному катанию. Российская фигуристка Камила Валиева – лидер, пишет sb.by. 82,16...
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