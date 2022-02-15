﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

15.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

На Capital Indoor Stadium в Пекине прошли состязания в короткой женской одиночной программе по фигурному катанию. Российская фигуристка Камила Валиева – лидер, пишет sb.by.

82,16 балла получила спортсменка. Сложнейшие элементы она выполнила практически без ошибок. Только в тройном акселе была небольшая ошибка. Спортсменка расплакалась после проката.

Россиянка Анна Щербакова - на 2-м месте. У нее - 80,20 балла. Японка Каори Сакамото (79,84) замкнула тройку лидеров.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова - на 17-м месте. У нее - 61,46 балла.

17 февраля состоится произвольная программа у женщин.

Фото: Instagram Камилы Валиевой

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Capital Indoor Stadium в Пекине прошли состязания в короткой женской одиночной программе по фигурному катанию. Российская фигуристка Камила Валиева – лидер, пишет sb.by. 82,16...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речицком районе фура сбила двух водителей, стоявших на обочине
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by