Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Источник материала: ОНТ

На Capital Indoor Stadium в Пекине прошли состязания в короткой женской одиночной программе по фигурному катанию. Российская фигуристка Камила Валиева – лидер, пишет sb.by .

82,16 балла получила спортсменка. Сложнейшие элементы она выполнила практически без ошибок. Только в тройном акселе была небольшая ошибка. Спортсменка расплакалась после проката.

Россиянка Анна Щербакова - на 2-м месте. У нее - 80,20 балла. Японка Каори Сакамото (79,84) замкнула тройку лидеров.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова - на 17-м месте. У нее - 61,46 балла.

17 февраля состоится произвольная программа у женщин.

Фото: Instagram Камилы Валиевой

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