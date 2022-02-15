﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертельное ДТП с такси в Щучинском районе: погибли 7-летняя девочка и ее бабушка (ВИДЕО)

15.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

О ДТП со смертельным исходом сообщили в Следственном комитете.

15 февраля днем 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля такси по М6 со стороны Минска. Возле деревни Герники Щучинского района во время поворота налево он не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen и допустил столкновение.

7-летняя девочка - пассажир такси, погибла на месте происшествия, ее бабушка - 48-летняя женщина - скончалась в учреждении здравоохранения.

Водителя легковушки доставили в реанимацию. Водителю микроавтобуса оказали медпомощь, в госпитализации он не нуждается.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси.

Фото: ОНТ

Видео: СК Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О ДТП со смертельным исходом сообщили в Следственном комитете. 15 февраля днем 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля такси по М6 со стороны Минска. Возле деревни...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речицком районе фура сбила двух водителей, стоявших на обочине
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by