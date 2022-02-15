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Смертельное ДТП с такси в Щучинском районе: погибли 7-летняя девочка и ее бабушка (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
О ДТП со смертельным исходом
15 февраля днем 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля такси по М6 со стороны Минска. Возле деревни Герники Щучинского района во время поворота налево он не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen и допустил столкновение.
7-летняя девочка - пассажир такси, погибла на месте происшествия, ее бабушка - 48-летняя женщина - скончалась в учреждении здравоохранения.
Водителя легковушки доставили в реанимацию. Водителю микроавтобуса оказали медпомощь, в госпитализации он не нуждается.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси.
Фото: ОНТ
Видео: СК Беларуси
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О ДТП со смертельным исходом сообщили в Следственном комитете. 15 февраля днем 23-летний мужчина ехал за рулем автомобиля такси по М6 со стороны Минска. Возле деревни...
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