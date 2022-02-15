Время «вторжения» России в Украину назначили британские СМИ

Источник материала: ОНТ

«Вторжение в Украину» якобы запланировано на 3 часа ночи 16 февраля по местному времени, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, заявляют британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Джо Байден назвал дату якобы планируемого нападения России на Украину – 16 февраля.

Дмитрий Песков уже прокомментировал эти сообщения, заявив, что сложно относиться к ним серьезно.

В статье ссылаются на источники в американских разведслужбах. «Вторжение начнется в среду в полдень», говорится в подводке к тексту уже без указания источников. Разница не поясняется.

«Могут быть нанесены» авиаудары по правительственным и военным командным пунктам, за которыми будет танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины, «предполагают» источники газеты в американской разведке.

Как пишет Sun , Россия якобы готовится нанести «массированный ракетный удар» при участии 200 тыс. военных, со ссылкой на разведку США указав 3 часа ночи как «наиболее вероятное время» для начала «вторжения».

В Москве отрицают приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военную технику НАТО вблизи российских границ.





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