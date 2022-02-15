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Время «вторжения» России в Украину назначили британские СМИ
Источник материала: ОНТ
«Вторжение в Украину» якобы запланировано на 3 часа ночи 16 февраля по местному времени, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, заявляют британские таблоиды
Ранее Джо Байден
Дмитрий Песков уже
В статье ссылаются на источники в американских разведслужбах. «Вторжение начнется в среду в полдень», говорится в подводке к тексту уже без указания источников. Разница не поясняется.
«Могут быть нанесены» авиаудары по правительственным и военным командным пунктам, за которыми будет танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины, «предполагают» источники газеты в американской разведке.
Как пишет
В Москве отрицают приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военную технику НАТО вблизи российских границ.
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«Вторжение в Украину» якобы запланировано на 3 часа ночи 16 февраля по местному времени, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений,...
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