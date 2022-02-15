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В Минске задержали водителя с 2,5 промилле алкоголя

15.02.2022 20:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Партизанского района столицы задержали нетрезвого водителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Утром 14 февраля 62-летний водитель "Форда" ехал по дворовой территории 1-го переулка Менделеева. "Возле дома №53 при движении задним ходом он не убедился в безопасности своих действий и совершил наезд на припаркованный автомобиль "БМВ". Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска заподозрили, что виновник инцидента находится в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Правоохранители доставили автомобилиста на освидетельствование. По его результатам в организме мужчины выявлено 2,5 промилле алкоголя. В отношении водителя составлены административные материалы, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекторы напомнили: "Садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 14 февраля 62-летний водитель "Форда" ехал по дворовой территории 1-го переулка Менделеева. Возле дома №53 при движении задним ходом он не убедился в...
 
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