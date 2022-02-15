Козленок хотел забодать хаски, но быстро пожалел об этом. Посмотрите, что сделал пес - пришлось убегать! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике маленький козленок решил атаковать хаски, но быстро быстро об этом пожалел. Пес захотел захотел дать ему сдачи, и это совсем не обрадовало козленка. С визгами он начал убегать.





Пользователей соцсетей поведение козленка насмешило.

Фото: Pixabay.com

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