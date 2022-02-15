Популярного тиктокера Даню Милохина в Москве сбил велосипедист (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипеда в Москве, пишет Telegram-канал SHOT и публикует видео с места происшествия.

Всё случилось на Земляном Валу – Милохин в это время выходил из своего «майбаха».

Фото с ушибами в результате инцидента парень опубликовал в своем Instagram .

Фото: Instagram @danya_milokhin

Подписывайтесь на нас в Telegram