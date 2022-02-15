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Популярного тиктокера Даню Милохина в Москве сбил велосипедист (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипеда в Москве,
Всё случилось на Земляном Валу – Милохин в это время выходил из своего «майбаха».
Фото с ушибами в результате инцидента парень опубликовал в своем
Фото: Instagram
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Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипеда в Москве, пишет Telegram-канал SHOT и публикует видео с места происшествия. Всё случилось на Земляном Валу...
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