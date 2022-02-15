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Популярного тиктокера Даню Милохина в Москве сбил велосипедист (ВИДЕО)

15.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипеда в Москве, пишет Telegram-канал SHOT и публикует видео с места происшествия. 

Всё случилось на Земляном Валу – Милохин в это время выходил из своего «майбаха».

Фото с ушибами в результате инцидента парень опубликовал в своем Instagram.

Фото: Instagram @danya_milokhin

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Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колёса велосипеда в Москве, пишет Telegram-канал SHOT и публикует видео с места происшествия.  Всё случилось на Земляном Валу...
 
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