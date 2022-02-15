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Стало известно о новом воспалении, которое всё чаще наблюдают у пациентов при омикроне

15.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно о новом воспалении, которое всё чаще наблюдают у пациентов при омикроне

Доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU поделился наблюдениями, что цистит - воспаление мочевого пузыря - стало развиваться у пациентов при омикроне.

Уролог-андролог Владимир Степанов в беседе с URA.RU согласился с этим – все чаще при COVID-19 у пациентов стали выявлять цистит. 

Бактерии, как правило, становятся причиной развития цистита, по словам врача.

Фото: depositphotos.com

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Доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU поделился наблюдениями, что цистит - воспаление мочевого пузыря - стало развиваться у пациентов при омикроне....
 
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