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Стало известно о новом воспалении, которое всё чаще наблюдают у пациентов при омикроне
Источник материала: ОНТ
Доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с
Уролог-андролог Владимир Степанов в беседе с URA.RU согласился с этим – все чаще при COVID-19 у пациентов стали выявлять цистит.
Бактерии, как правило, становятся причиной развития цистита, по словам врача.
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Доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU поделился наблюдениями, что цистит - воспаление мочевого пузыря - стало развиваться у пациентов при омикроне....
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