Собака сбежала из дома и не хотела возвращаться. Но неожиданно передумала - и вот почему! Почитайте, это невероятно!

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал портал dailypaws.com .

8-месячная австралийская овчарка Луна семьи Майерс сбежала из дома и пропала. Ее безуспешно искали все выходные, семья была расстроена. Они попросили помощи у специалиста по поиску пропавших животных.

Она посоветовала разложить разную одежду в тех местах, где Луна раньше часто бывала. Знакомый запах должен привлечь собаку.

Камера видеонаблюдения засекла Луну недалеко от дома. Семья пошла искать ее. Вскоре они увидели собаку, позвали ее, но она почему-то испугалась и убежала.

Она стала другой, когда потерялась, ее поведение изменилось, и это очень грустно, вспоминал Майерс.

Супруги с детьми через несколько часов снова поехали за собакой. Пока они искали Луну, их родственница осталась в машине с 5-месячным сыном Майерсов Боуэном. Малыш заплакал, женщина вышла с ним из машины. Плач Боуэна привлек внимание Луны – она сразу прибежала, чтобы проверить в порядке ли он.



Фото: pinterest.com / Эмбер Майерс / dailypaws.com

После этого собака вернулась домой. Сейчас она с удовольствием играет с детьми, любит, когда ей чешут животик и кормят лакомствами. Не удивительно, ведь это намного лучше, чем бегать по улице зимой.

Главное фото: Pixabay.com

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