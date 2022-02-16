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Кот поиграл на пианино и остался доволен собой. Послушайте, ведь действительно неплохо! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Ролик, в котором кот сыграл на пианино, набирает популярность, пишет
На кадрах кот подошел к маленькому пианино и сыграл лапками мелодию. Пушистый закончил играть, а хозяйка засмеялась и, похоже, смутила его.
Пользователи соцсетей были в восторге от кота-композитора.
Фото: Pixabay.com
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Ролик, в котором кот сыграл на пианино, набирает популярность, пишет ridus.ru. На кадрах кот подошел к маленькому пианино и сыграл лапками мелодию. Пушистый закончил...
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