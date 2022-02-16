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Кот поиграл на пианино и остался доволен собой. Послушайте, ведь действительно неплохо! (ВИДЕО)

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот поиграл на пианино и остался доволен собой. Послушайте, ведь действительно неплохо! (ВИДЕО)

Ролик, в котором кот сыграл на пианино, набирает популярность, пишет ridus.ru.

На кадрах кот подошел к маленькому пианино и сыграл лапками мелодию. Пушистый закончил играть, а хозяйка засмеялась и, похоже, смутила его.


Пользователи соцсетей были в восторге от кота-композитора.

Фото: Pixabay.com

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Ролик, в котором кот сыграл на пианино, набирает популярность, пишет ridus.ru. На кадрах кот подошел к маленькому пианино и сыграл лапками мелодию. Пушистый закончил...
 
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