﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Норвегия продолжает лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Норвегия продолжает лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр

Сборная Норвегии по-прежнему лидирует в медальном зачёте Олимпийских игр. 

У норвежцев уже 12 золотых медалей, а также 7 серебряных и 7 бронзовых. Второе место с 9-ю золотыми медалями занимает сборная Германии. На третьем месте остаётся команда США. Беларусь с 2 серебряными медалями занимает 22 место в медальном зачёте Олимпиады.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Норвегии по-прежнему лидирует в медальном зачёте Олимпийских игр.  У норвежцев уже 12 золотых медалей, а также 7 серебряных и 7 бронзовых. Второе место с 9-ю...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA планирует за 10 лет вывести на орбиту пять космических обсерваторий
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by