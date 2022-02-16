Норвегия продолжает лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

Сборная Норвегии по-прежнему лидирует в медальном зачёте Олимпийских игр.

У норвежцев уже 12 золотых медалей, а также 7 серебряных и 7 бронзовых. Второе место с 9-ю золотыми медалями занимает сборная Германии. На третьем месте остаётся команда США. Беларусь с 2 серебряными медалями занимает 22 место в медальном зачёте Олимпиады.

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