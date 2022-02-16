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Определены участники четвертьфинальной стадии олимпийского хоккейного турнира

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определены участники четвертьфинальной стадии олимпийского хоккейного турнира

В олимпийском хоккейном турнире определились все участники четвертьфинальной стадии.

Сборная Латвии в 1/8-й с минимальным перевесом уступила команде Дании со счётом 2:3. Немцы, серебряные призёры Игр в Пхенчхане, крупно проиграли словакам – 0:4. Чехия также завершила выступление в Пекине. Поражение от швейцарцев со счетом 2:4. Сборная Канады разгромила китайцев – 7:2. Таким образом, в четвертьфинале россияне сыграют с датчанами. Шведы сразятся с канадцами, а словаки – с американцами. Сборная Финляндии встретится со Швейцарией.

 

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В олимпийском хоккейном турнире определились все участники четвертьфинальной стадии. Сборная Латвии в 1/8-й с минимальным перевесом уступила команде Дании со...
 
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