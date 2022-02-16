﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Исчезновение видов животных и растений. Чем грозит строительство польской стены на территории Беловежской пущи?

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Исчезновение видов животных и растений. Чем грозит строительство польской стены на территории Беловежской пущи?

Нарушение международных норм экологического права, исчезновение видов животных и растений. Ученые и эксперты сегодня в Гродно обсудили проблемы глобального масштаба, которые влечет за собой строительство Варшавой на территории Беловежской пущи польской стены.  


Это нарушит миграцию животных, приведёт к их травмированию. Барьер скажется и на популяции – количестве потомства и разнообразии генофонда. Нарушает сплошной забор и гидрологический режим уникального заповедника. В Беловежской пуще большое количество водоемов. Стена делает систему рек, озер и лесов уязвимой. Отдаленные последствия непредсказуемы. Мировая научная общественность это понимает. Многие страны Европы еще в 79-м году подписали Бернскую конвенцию – соглашение по охране дикой флоры и фауны Европы. Один из пунктов – сохранение свободной миграции животных. 

Ученые и активисты Гродненского региона разработали резолюцию, в которой призвали польскую сторону прекратить строительство барьера на территории Беловежской пущи. Сейчас ученые готовят документ с научным обоснованием угроз, которые несет строительство забора для мировой флоры и фауны. Его отправят правительству Польши и Литвы. 

Не остались в стороне и жители Брестчины. В интернете организовали сбор подписей с призывом к международной общественности помешать возведению стены. Акцент в петиции – на уникальности пущи как единого природного объекта, искусственное разделение которого принесёт угрозу природе. Письмо руководству Еврокомиссии с протестом против строительства забора направили свыше 700 ученых экологов ЕС и стран Африки. Документ подписали, в том числе, сотрудники польской Академии наук и университетов страны.

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение международных норм экологического права, исчезновение видов животных и растений. Ученые и эксперты сегодня в Гродно обсудили проблемы глобального...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA планирует за 10 лет вывести на орбиту пять космических обсерваторий
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by