Исчезновение видов животных и растений. Чем грозит строительство польской стены на территории Беловежской пущи?

Источник материала: ОНТ

Нарушение международных норм экологического права, исчезновение видов животных и растений. Ученые и эксперты сегодня в Гродно обсудили проблемы глобального масштаба, которые влечет за собой строительство Варшавой на территории Беловежской пущи польской стены.





Это нарушит миграцию животных, приведёт к их травмированию. Барьер скажется и на популяции – количестве потомства и разнообразии генофонда. Нарушает сплошной забор и гидрологический режим уникального заповедника. В Беловежской пуще большое количество водоемов. Стена делает систему рек, озер и лесов уязвимой. Отдаленные последствия непредсказуемы. Мировая научная общественность это понимает. Многие страны Европы еще в 79-м году подписали Бернскую конвенцию – соглашение по охране дикой флоры и фауны Европы. Один из пунктов – сохранение свободной миграции животных.

Ученые и активисты Гродненского региона разработали резолюцию, в которой призвали польскую сторону прекратить строительство барьера на территории Беловежской пущи. Сейчас ученые готовят документ с научным обоснованием угроз, которые несет строительство забора для мировой флоры и фауны. Его отправят правительству Польши и Литвы.

Не остались в стороне и жители Брестчины. В интернете организовали сбор подписей с призывом к международной общественности помешать возведению стены. Акцент в петиции – на уникальности пущи как единого природного объекта, искусственное разделение которого принесёт угрозу природе. Письмо руководству Еврокомиссии с протестом против строительства забора направили свыше 700 ученых экологов ЕС и стран Африки. Документ подписали, в том числе, сотрудники польской Академии наук и университетов страны.

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