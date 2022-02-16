Мягкий вкус и добрый дизайн. Шоколад «Президент» получил золотую медаль на выставке «Продэкспо» в Москве

Источник материала: ОНТ

Самый вкусный! Молочный шоколад «Президент» получил золотую медаль на международной продуктовой выставке «Продэкспо» в Москве.

Жюри по достоинству оценило качество белорусского шоколада. Это в очередной раз доказывает, что наши производители не уступают в конкуренции лучшим зарубежным брендам. На выставку свою продукцию привезли более двух тысяч компаний из 54 стран. Шоколад молочный бренда «Президент» разработан в прошлом году по поручению Главы государства. Кроме мягкого вкуса шоколад отличается и добрым дизайном. В его разработке участвовали воспитанники детских домов.

Сергей Анюховский, генеральный директор кондитерской фабрики «Коммунарка»: «Шоколад разрабатывался около двух лет. Более 50 образцов было сделано, остановились на рецептуре, которая содержит три вида молока. И в самом продукте наше белорусское молоко чувствуется. И как технологи говорят, съев плитку шоколада, – это эквивалент стакану выпитого молока. И мы, и торговые сети оказываем и делаем благотворительность: 40 копеек от каждой реализованной шоколадки идет на помощь детям».

Сладости белорусского производства завоевали еще две золотые медали. Лидерами продуктовой выставки также стали шоколад «Беловежская пуща» с черничным пюре и подарочный набор конфет «Бельгийский трюфель».





Подписывайтесь на нас в Telegram