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Мягкий вкус и добрый дизайн. Шоколад «Президент» получил золотую медаль на выставке «Продэкспо» в Москве
Источник материала: ОНТ
Самый вкусный! Молочный шоколад «Президент» получил золотую медаль на международной продуктовой выставке «Продэкспо» в Москве.
Жюри по достоинству оценило качество белорусского шоколада. Это в очередной раз доказывает, что наши производители не уступают в конкуренции лучшим зарубежным брендам. На выставку свою продукцию привезли более двух тысяч компаний из 54 стран. Шоколад молочный бренда «Президент» разработан в прошлом году по поручению Главы государства. Кроме мягкого вкуса шоколад отличается и добрым дизайном. В его разработке участвовали воспитанники детских домов.
Сладости белорусского производства завоевали еще две золотые медали. Лидерами продуктовой выставки также стали шоколад «Беловежская пуща» с черничным пюре и подарочный набор конфет «Бельгийский трюфель».
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Мягкий вкус и добрый дизайн. Шоколад «Президент» получил золотую медаль на выставке «Продэкспо» в Москве
Самый вкусный! Молочный шоколад «Президент» получил золотую медаль на международной продуктовой выставке «Продэкспо» в Москве. Жюри по достоинству оценило...
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