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Украина запросила НАТО о помощи на случай крупных чрезвычайных ситуаций с гражданским населением

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украина запросила НАТО о помощи на случай крупных чрезвычайных ситуаций с гражданским населением

На случай разных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население, Украина запросила НАТО о международной помощи, сообщается на сайте nato.int.

В пресс-службе альянса подтвердили получение запроса международной помощи со стороны Украины.

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На случай разных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население, Украина запросила НАТО о международной помощи,...
 
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