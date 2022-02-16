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Украина запросила НАТО о помощи на случай крупных чрезвычайных ситуаций с гражданским населением
Источник материала: ОНТ
На случай разных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население, Украина запросила НАТО о международной помощи, сообщается на сайте
В пресс-службе альянса подтвердили получение запроса международной помощи со стороны Украины.
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На случай разных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население, Украина запросила НАТО о международной помощи,...
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