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«Пачупкі» Евгения Корняга – самая обсуждаемая премьера РТБД. Рассказываем, почему вам стоит увидеть эту постановку
Источник материала: ОНТ
Самая интригующая премьера сезона. Поклонники Республиканского театра белорусской драматургии всё ещё гадают, что это за слово «пачупкі». Спектакль-размышление с таким названием выпускает уже культовый режиссёр Евгений Корняг. Сегодня состоялся генпрогон постановки.
В чёрной-чёрной комнате... Скажем сразу – эта история не страшная. Просто всё лучшее рождается из тьмы. Зримой её сделала одна из самых модных сценографов столицы Татьяна Нерсисян. Техслужбам РТБД нужно 6 часов, чтобы собрать «Пачупкі».
Одна из самых красивых пар в белорусском театре. Сравнивают с Джоли и Питтом. В спектакле узнать актёров можно только по голосу. «В ролях» все обезличены. Премьера в жанре «песня». 18 «народных» в обработке известного композитора Кати Аверковой.
«Пачупкі» для аудитории от 16 лет. Мол, есть сцена с обнажённым торсом. В одном действии Корняг – к корням национальной культуры. Кто мы и откуда? Это созвучно идее Года исторической памяти. Впервые декорации буквально дышат в унисон с героями.
Что наша жизнь? Игра! От рождения до тризны. «Пачупкі» заявлен как продолжение кассового спектакля «Шлюб з ветрам». А потому быть ли трилогии в афише РТБД? Обсуждали, но пока режиссёр объявляет антракт.
Показывать «Пачупкі» – едва ли не каждый раз – будут два вечера подряд. Попробуй собери его. При этом спектакль выездной. Почти два часа чёрная-чёрная комната наполнена «приветами из прошлого». То, что всегда актуально, – из тьмы рождается свет.
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«Пачупкі» Евгения Корняга – самая обсуждаемая премьера РТБД. Рассказываем, почему вам стоит увидеть эту постановку
Самая интригующая премьера сезона. Поклонники Республиканского театра белорусской драматургии всё ещё гадают, что это за слово «пачупкі». Спектакль-размышление с...
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