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«Пачупкі» Евгения Корняга – самая обсуждаемая премьера РТБД. Рассказываем, почему вам стоит увидеть эту постановку

16.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пачупкі» Евгения Корняга – самая обсуждаемая премьера РТБД. Рассказываем, почему вам стоит увидеть эту постановку

Самая интригующая премьера сезона. Поклонники Республиканского театра белорусской драматургии всё ещё гадают, что это за слово «пачупкі». Спектакль-размышление с таким названием выпускает уже культовый режиссёр Евгений Корняг. Сегодня состоялся генпрогон постановки. 


В чёрной-чёрной комнате... Скажем сразу – эта история не страшная. Просто всё лучшее рождается из тьмы. Зримой её сделала одна из самых модных сценографов столицы Татьяна Нерсисян. Техслужбам РТБД нужно 6 часов, чтобы собрать «Пачупкі». 

Анна Семеняко и Артём Курень, актёры Республиканского театра белорусской драматургии: «Што такое каханне? Гэта немагчыма адказаць. Так менавіта і тут. Ёсць нейкае ўнутранае адчуванне таго, што гэта такое. Але як у словы ператварыць, пакуль што складана. Сёння паглядзім. У нас яшчэ не было прагону ад пачатку да канца».

Одна из самых красивых пар в белорусском театре. Сравнивают с Джоли и Питтом. В спектакле узнать актёров можно только по голосу. «В ролях» все обезличены. Премьера в жанре «песня». 18 «народных» в обработке известного композитора Кати Аверковой. 

Евгений Корняг, режиссёр-постановщик спектакля «Пачупкі»: «Долго не могли назвать спектакль. И в одной из песен встретилось слово «пачупкі». Мы начали его проверять, подключили филологов. Оказалось, "пачупкі" – это привязанная к ноге верёвка, качающая колыбель. В основном людей создают в темноте. То, чего мы не можем объяснить, чёрный цвет это скрывает. И фантазия зрителей, я думаю, дорисует».

«Пачупкі» для аудитории от 16 лет. Мол, есть сцена с обнажённым торсом. В одном действии Корняг – к корням национальной культуры. Кто мы и откуда? Это созвучно идее Года исторической памяти. Впервые декорации буквально дышат в унисон с героями. 

Что наша жизнь? Игра! От рождения до тризны. «Пачупкі» заявлен как продолжение кассового спектакля «Шлюб з ветрам». А потому быть ли трилогии в афише РТБД? Обсуждали, но пока режиссёр объявляет антракт.

Показывать «Пачупкі» – едва ли не каждый раз – будут два вечера подряд. Попробуй собери его. При этом спектакль выездной. Почти два часа чёрная-чёрная комната наполнена «приветами из прошлого». То, что всегда актуально, – из тьмы рождается свет.       

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Самая интригующая премьера сезона. Поклонники Республиканского театра белорусской драматургии всё ещё гадают, что это за слово «пачупкі». Спектакль-размышление с...
 
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