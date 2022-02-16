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Лукашенко: Нужно рассредоточить людей по стране. Итоги совещания по вопросу совершенствования земельных отношений
Источник материала: ОНТ
Сегодня во Дворце Независимости обсуждали совершенствование земельных отношений. Правительство подготовило ряд либеральных по духу новаций. Их суть в перераспределении полномочий. Это то, о чём не раз говорил Президент. И всё же Александр Лукашенко ставит ряд принципиальных вопросов. Ведь земля – ценнейший ресурс, заполучить который хотят многие. Есть даже такое понятие – золотые земли. Как правило, в виду имеются участки вблизи столицы – недешёвые, но привлекательные. Так вот главная новость – предлагаемые новации касаются не их. Государство намерено вплотную заняться развитием сельских территорий. Так кому на селе жить хорошо? И от каких полномочий не готов отказаться Президент?
Это история о том, как правительство землю делило. Не для себя – для других. Земельные отношения жёстко регулирует государство. И этим гордится. Ведь повальную раздачу в соседних странах в 90-е до сих пор называют не то бандитским коммунизмом, не то бандитским капитализмом. Из-за земли ведь все войны начинались – философски заметит Президент.
Земля в прямом смысле кормит белорусов. И, конечно, не только сельчан. Продовольственная безопасность, деревообрабатывающая отрасль – всё это важные составляющие экономики. И тут, конечно, вопрос: раз система есть, зачем её менять? Президент не против новаций как таковых, но ставит вопрос ребром: а они кому нужны?
Земельный вопрос настолько тонкий, что при желании сомнению можно подвергнуть любую норму. К примеру, правительство предлагает выделять под строительство дома участки до гектара. Президент парирует: а земли на всех хватит? Или – разрешить свободно распоряжаться участками, выделенными на льготных условиях? Но не лазейка ли это для махинаций? По правде, однозначного мнения нет и у собравшихся. Хоть над документом работают с ноября 20-го.
Президент призывает, прежде всего, губернаторов быть рачительными хозяевами. Использовать любой пригодный для жизни или ведения хозяйства участок. Ведь на глазах Президента не только умирали, но и возрождались деревни. И Александр Лукашенко точно знает, что такое земля обетованная.
Красиво жить не запретишь, и участки под Минском (даже несмотря на их стоимость) разлетаются как горячие пирожки. Президент не раз призывал смотреть на страну дальше кольцевой. По сегодняшним меркам 150 километров от столицы вполне себе преодолимое расстояние. А вот реальной преградой порой становится старая «добрая» бюрократия.
Новые нормы не будут распространяться на земли вокруг Минска и областных городов. Развитие сельских территорий – вот приоритет №1. Какими механизмами? Участки больше не будут ограничивать 25-ю сотками (если нужно, дадут и больше гектара), личные подсобные хозяйства можно будет организовать без регистрации на территории сельсовета, а участки разрешат дробить, чтобы яблоко от яблони действительно недалеко падало, проще будет урегулировать и ситуации с выходом за границы участка. В общем, все нормы, как говорится, от земли.
И, пожалуй, главное – решения по этим вопросам будут принимать на местном уровне. За Президентом останется распоряжение сельхозугодиями и лесным фондом – эти земли стратегические. А в остальном – полное перераспределение полномочий. Похоже, губернаторы только рады.
Правда, поднапрячься придётся всей местной вертикали – вплоть до председателей сельских исполкомов. Они в ответе за самый ценный ресурс. Ведь, как любят шутить финансисты, цена земли только растёт, потому что больше её не выпускают.
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Лукашенко: Нужно рассредоточить людей по стране. Итоги совещания по вопросу совершенствования земельных отношений
Сегодня во Дворце Независимости обсуждали совершенствование земельных отношений. Правительство подготовило ряд либеральных по духу новаций. Их суть в...
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