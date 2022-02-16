Лукашенко: Нужно рассредоточить людей по стране. Итоги совещания по вопросу совершенствования земельных отношений

Источник материала: ОНТ

Сегодня во Дворце Независимости обсуждали совершенствование земельных отношений. Правительство подготовило ряд либеральных по духу новаций. Их суть в перераспределении полномочий. Это то, о чём не раз говорил Президент. И всё же Александр Лукашенко ставит ряд принципиальных вопросов. Ведь земля – ценнейший ресурс, заполучить который хотят многие. Есть даже такое понятие – золотые земли. Как правило, в виду имеются участки вблизи столицы – недешёвые, но привлекательные. Так вот главная новость – предлагаемые новации касаются не их. Государство намерено вплотную заняться развитием сельских территорий. Так кому на селе жить хорошо? И от каких полномочий не готов отказаться Президент?





Это история о том, как правительство землю делило. Не для себя – для других. Земельные отношения жёстко регулирует государство. И этим гордится. Ведь повальную раздачу в соседних странах в 90-е до сих пор называют не то бандитским коммунизмом, не то бандитским капитализмом. Из-за земли ведь все войны начинались – философски заметит Президент.

Земля в прямом смысле кормит белорусов. И, конечно, не только сельчан. Продовольственная безопасность, деревообрабатывающая отрасль – всё это важные составляющие экономики. И тут, конечно, вопрос: раз система есть, зачем её менять? Президент не против новаций как таковых, но ставит вопрос ребром: а они кому нужны?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Крестьянам? Или тем, кто прикупил и хочет свободно распоряжаться?»

Земельный вопрос настолько тонкий, что при желании сомнению можно подвергнуть любую норму. К примеру, правительство предлагает выделять под строительство дома участки до гектара. Президент парирует: а земли на всех хватит? Или – разрешить свободно распоряжаться участками, выделенными на льготных условиях? Но не лазейка ли это для махинаций? По правде, однозначного мнения нет и у собравшихся. Хоть над документом работают с ноября 20-го.

Президент призывает, прежде всего, губернаторов быть рачительными хозяевами. Использовать любой пригодный для жизни или ведения хозяйства участок. Ведь на глазах Президента не только умирали, но и возрождались деревни. И Александр Лукашенко точно знает, что такое земля обетованная.

Красиво жить не запретишь, и участки под Минском (даже несмотря на их стоимость) разлетаются как горячие пирожки. Президент не раз призывал смотреть на страну дальше кольцевой. По сегодняшним меркам 150 километров от столицы вполне себе преодолимое расстояние. А вот реальной преградой порой становится старая «добрая» бюрократия.

Новые нормы не будут распространяться на земли вокруг Минска и областных городов. Развитие сельских территорий – вот приоритет №1. Какими механизмами? Участки больше не будут ограничивать 25-ю сотками (если нужно, дадут и больше гектара), личные подсобные хозяйства можно будет организовать без регистрации на территории сельсовета, а участки разрешат дробить, чтобы яблоко от яблони действительно недалеко падало, проще будет урегулировать и ситуации с выходом за границы участка. В общем, все нормы, как говорится, от земли.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Все предложения должны на 100% отвечать ожиданиям людей, и они должны быть востребованы у простого человека. Ни в коем случае не позволять спекуляций с земельными участками в любом возможном проявлении. Вероятнее всего, это будет имплементировано в земельном кодексе».

И, пожалуй, главное – решения по этим вопросам будут принимать на местном уровне. За Президентом останется распоряжение сельхозугодиями и лесным фондом – эти земли стратегические. А в остальном – полное перераспределение полномочий. Похоже, губернаторы только рады.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома: «Хорошо, что Президент поддержал новации, многие вопросы будут переноситься на уровень местных органов власти. Я приводил пример: буквально вчера женщина из Борисовского района обратилась, она построила на своём участке дом, буквально угол дома вышел за её границы. В нынешнем законодательстве это требует обращения на уровень Главы государства. И таких случаев немало. Если эти вещи мы опустим на уровень области, района, это позволит в разы оперативнее решать возникшие проблемы у людей».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Мы должны тем, кто желает построить дом, дать возможность без волокиты получить землю, в первую очередь, в небольших населённых пунктах, чтобы вдохнуть в них жизнь и обеспечить перспективу на будущее. Но при этом мы не должны допустить расслоения: кто имеет больше финансовых возможностей, скупит лучшую землю и будет ею спекулировать».

Правда, поднапрячься придётся всей местной вертикали – вплоть до председателей сельских исполкомов. Они в ответе за самый ценный ресурс. Ведь, как любят шутить финансисты, цена земли только растёт, потому что больше её не выпускают.

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