Котята смотрят мультик и не могут оторваться. Посмотрите на этих увлеченных пушистиков – милота же! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Пользовательница TikTok ke_ri_na поделилась забавным видео.

В ролике котята увлечены просмотром мультфильма «Ледниковый период» по телевизору.

Пользователей соцсети умилили пушистые малыши.

«Ути, с каким интересом смотрят малыши. Можно целый день делами заниматься мамам», «Вместо дыгдыка можно обходиться мультиками», «Какие милашки, смотрят мультики, никому не мешают», «Наша кошка взрослая, но обожает мультики, особенно про животных», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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