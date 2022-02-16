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Студент в Москве попробовал старый рецептурный препарат друга и умер
Источник материала: ОНТ
Студент колледжа в Москве на занятия принес рецептурный препарат, который несколько лет назад ему прописали для сердца, дал попробовать его своим друзьям, один из них скончался,
17-летний учащийся Политехнического колледжа № 8 имени Павлова принес на занятия рецептурный препарат – лекарство прописали ему врачи несколько лет назад. Препарат учащийся дал попробовать друзьям. У одного из них стало плохо с сердцем, а потом он скончался. Другой молодой человек в больнице.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Студент колледжа в Москве на занятия принес рецептурный препарат, который несколько лет назад ему прописали для сердца, дал попробовать его своим друзьям, один из...
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