Студент в Москве попробовал старый рецептурный препарат друга и умер

Источник материала: ОНТ

Студент колледжа в Москве на занятия принес рецептурный препарат, который несколько лет назад ему прописали для сердца, дал попробовать его своим друзьям, один из них скончался, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

17-летний учащийся Политехнического колледжа № 8 имени Павлова принес на занятия рецептурный препарат – лекарство прописали ему врачи несколько лет назад. Препарат учащийся дал попробовать друзьям. У одного из них стало плохо с сердцем, а потом он скончался. Другой молодой человек в больнице.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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