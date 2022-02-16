День памяти воинов-интернационалистов: как белорусы воевали в Афганистане?

Источник материала: ОНТ

Белорусский народ помнит! В этот день 33 года назад последние советские войска покинули территорию Афганистана. Закончилась крупнейшая антитеррористическая операция 20-го столетия. В нашей стране 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В своем обращении это боевое братство Президент назвал образцом мужества, сплоченности и взаимовыручки. Почтить память и вспомнить тех, кто не вернулся из боя, – по всей стране прошли митинги памяти.





Бои на передовой, постоянные обстрелы и борьба с нечеловеческой жарой вдали от родного дома. Такие воспоминания остались у Сергея Лопатина. В Афганистане он воевал с 86-го и до самого выхода советских войск. Молоденький паренек, только закончивший техникум, ещё не представлял, что отправляется на войну. Правда, был шанс улететь домой на полгода раньше – но не решился, как и другие солдаты, которые понимали – на них ответственность за мирную жизнь, пусть и в другой стране.

Дорогами Афганистана прошли около 30 тысяч белорусов, 771 – не вернулся домой. Те, кто выжил, – уже по традиции собираются вместе. В столице на острове Мужества и скорби. Ветераны-афганцы, родные погибших возложили венки к мемориалу. Для них это место воспоминаний и скорби.

В приграничном Бресте день памяти о воинах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, начался с молитвы. В гарнизонном соборе – матери, вдовы, повзрослевшие дети и даже внуки солдат. С тех пор прошли десятилетия, но в памяти родных по-прежнему свежи воспоминания.

Всегда многолюдно в этот день в парке, названном в честь воинов-интернационалистов. Давно не мальчишки (прошедшим «Афган» за 50), кого-то бередят пулевые раны, кого-то война еще больше закалила жить. Для бывших сослуживцев сегодня – повод встретиться, вспомнить молодые годы и испытания, через которые довелось пройти. 30 брестчан домой вернулись в цинковых гробах, в память о них на центральной аллее парка сегодня открыли стелу, где каждого вспомнили поимённо.

Для мэра Бреста в этой истории тоже много личного. После окончания авиационного училища молодого офицера направили в Афганистан, где он служил замом командира роты. Однако лучше слов о военных буднях расскажут награды – медали «За отвагу» и «Боевые заслуги», и всё чаще вспоминается конец 80-х, когда начался вывод войск из Афганистана.

В память о тех событиях четверть века назад в Витебске был установлен памятник «Боль». 15 февраля здесь всегда многолюдно. Свободный вход сегодня и в единственный в стране музей воинов-интернационалистов. Сюда идут бывшие солдаты, чтобы своим внукам рассказать историю от первого лица. Экспонаты для этого музея передавали сами ветераны, они регулярно пополняют коллекцию новыми предметами, по которым потом дети изучают историю.

Однако спустя три десятилетия ситуация практически не изменилась. На Афганской земле по-прежнему один за одним вспыхивали вооруженные конфликты. Господство над этой территорией Штатов практически лишило страну любой возможности развиваться. Так, в годы 20-летней аннексии американским военными мировой наркотрафик из Афганистана значительно вырос. Все чаще звучали выстрелы и погибали люди. Сформировать демократическое правительство не получилось. Вместо этого – война и разруха. Хотя советские войска уходили из страны, наладив в ней экономику и развитие. В Афганистане работали школы, больницы – казалось, на этой неспокойной земле можно жить мирно. Легендарные кадры вывода войск – тому подтверждение. И на контрасте – бегство американцев. Штаты просто бросили страну, оставили её в полном хаосе, растоптав всё, что наши солдаты завоевывали непосильной ценой – собственных жизней.

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