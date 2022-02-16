Решающий удар ракетчиков: белорусские и российские войска тренируют пуски на 70 км. Новые эпизоды учения «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

Убедиться в том, что учение «Союзная решимость» не несёт никому угрозы, Киев мог в любое время – было бы желание. Сегодня боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск. На полигон пригласили и военного атташе Украины.





Это участок местности «Полесский» в Гомельской области. Боевые задачи отрабатывает группировка ракетных войск. Минута до пуска. Готовность №1. Разыграли учебный эпизод в самой южной части Полесья. По условному противнику нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По замыслу, дивизион бил сразу двумя снарядами с фугасной боевой частью – цели находились в 60-ти километрах от полигона. Задача выполнена за 2,5 минуты.

Тактический комплекс «Точка» разработан в 1968 году, а принят на вооружение советских войск в 1975-м. Буква «У» в названии означает увеличенную дальность полёта ракеты. Техника мобильна, средняя скорость передвижения по шоссе – 60 километров в час. Комплекс до сих пор состоит на вооружении российской и белорусской армии. В боевых пусках приняли участие около 500 военнослужащих из двух государств и более 100 единиц техники.

Весь алгоритм тактических действий отработал и дивизион «Полонезов» – правда, без боевого пуска. Основная фаза совместного учения стартовала 10 февраля. В манёврах задействованы пять белорусских полигонов, а также участки местности и аэродромы. Военные отрабатывают разные задачи, связанные с тактикой ведения оборонительного боя или уничтожения условного противника.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Ещё раз хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь – это миролюбивое государство. Мы никому не угрожаем. Ни одно из государств не рассматриваем потенциальным противником, и эти направления нашей деятельности закрепляются в проекте нашей Конституции, которая будет вынесена на референдум 27 февраля. Тем самым мы подтверждаем, что будем придерживаться именно этих взглядов. После вчерашнего разговора с министром обороны Украины, видя определённую тревожность, опять же на паритетной основе, так как пригласили они нашего военного атташе на свои учения, я со своей стороны сделал такое же предложение, чтобы и их военный атташе мог наблюдать за действиями наших войск в ходе этих учений. Сегодня здесь присутствует военный атташе Украины, который наблюдает, что мы ни в коем случае не угрожаем нашей соседней стране, а просто тренируем свои войска и смотрим, как мы можем обеспечить свою безопасность».

Крупнейшая проверка сил реагирования продолжится до конца недели. Несмотря на масштаб, количество военнослужащих и техники не превышает норм венских договоренностей 11-го года. Единственная цель – быть готовыми отразить внешнюю агрессию и защитить рубежи Союзного государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram