|
Решающий удар ракетчиков: белорусские и российские войска тренируют пуски на 70 км. Новые эпизоды учения «Союзная решимость»
Источник материала: ОНТ
Убедиться в том, что учение «Союзная решимость» не несёт никому угрозы, Киев мог в любое время – было бы желание. Сегодня боевые задачи отрабатывала группировка ракетных войск. На полигон пригласили и военного атташе Украины.
Это участок местности «Полесский» в Гомельской области. Боевые задачи отрабатывает группировка ракетных войск. Минута до пуска. Готовность №1. Разыграли учебный эпизод в самой южной части Полесья. По условному противнику нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По замыслу, дивизион бил сразу двумя снарядами с фугасной боевой частью – цели находились в 60-ти километрах от полигона. Задача выполнена за 2,5 минуты.
Тактический комплекс «Точка» разработан в 1968 году, а принят на вооружение советских войск в 1975-м. Буква «У» в названии означает увеличенную дальность полёта ракеты. Техника мобильна, средняя скорость передвижения по шоссе – 60 километров в час. Комплекс до сих пор состоит на вооружении российской и белорусской армии. В боевых пусках приняли участие около 500 военнослужащих из двух государств и более 100 единиц техники.
Весь алгоритм тактических действий отработал и дивизион «Полонезов» – правда, без боевого пуска. Основная фаза совместного учения стартовала 10 февраля. В манёврах задействованы пять белорусских полигонов, а также участки местности и аэродромы. Военные отрабатывают разные задачи, связанные с тактикой ведения оборонительного боя или уничтожения условного противника.
Крупнейшая проверка сил реагирования продолжится до конца недели. Несмотря на масштаб, количество военнослужащих и техники не превышает норм венских договоренностей 11-го года. Единственная цель – быть готовыми отразить внешнюю агрессию и защитить рубежи Союзного государства.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решающий удар ракетчиков: белорусские и российские войска тренируют пуски на 70 км. Новые эпизоды учения «Союзная решимость»
Убедиться в том, что учение «Союзная решимость» не несёт никому угрозы, Киев мог в любое время – было бы желание. Сегодня боевые задачи отрабатывала группировка...
|
Архив (Разное)