В Минске на пр.Независимости пешеход попал под колеса такси

Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 00.48 41-летний водитель "Рено" вблизи дома 74 по пр.Независимости совершил наезд на мужчину - он пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленном для этого месте, при наличии светофора - только на разрешающий сигнал, предварительно убедившись, что транспорт остановился и уступает дорогу. В темное время суток следует обозначать себя световозвращающими элементами.-0-