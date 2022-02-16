Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре на ул.Рогачевской погиб человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сигнал о пожаре на ул.Рогачевской, 7А в Первомайском районе поступил спасателям в 19.51. Установлено, что произошло загорание матраса в мусороприемной камере, погиб человек.

Причина случившегося устанавливается.-0-