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В Минске при пожаре на ул.Рогачевской погиб человек

16.02.2022 07:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре на ул.Рогачевской погиб человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сигнал о пожаре на ул.Рогачевской, 7А в Первомайском районе поступил спасателям в 19.51. Установлено, что произошло загорание матраса в мусороприемной камере, погиб человек.

Причина случившегося устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сигнал о пожаре на ул.Рогачевской, 7А в Первомайском районе поступил спасателям в 19.51. Установлено, что произошло загорание матраса в мусороприемной камере, погиб...
 
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