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В Минске при пожаре на ул.Рогачевской погиб человек
Источник материала: БелТА
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре на ул.Рогачевской погиб человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сигнал о пожаре на ул.Рогачевской, 7А в Первомайском районе поступил спасателям в 19.51. Установлено, что произошло загорание матраса в мусороприемной камере, погиб человек.
Причина случившегося устанавливается.-0-
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Сигнал о пожаре на ул.Рогачевской, 7А в Первомайском районе поступил спасателям в 19.51. Установлено, что произошло загорание матраса в мусороприемной камере, погиб...
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